Tochter der Partnerin missbraucht? Plädoyers in Freiburger Prozess erwartet

Als die Frau nicht in der Wohnung war, soll sich ihr Lebensgefährte an ihrer Tochter vergangen haben – wegen dieses Vorwurfs steht ein Mann in Freiburg vor Gericht.

Er soll die kleine Tochter seiner Lebensgefährtin mehrfach sexuell missbraucht und dies gefilmt haben: Im Prozess gegen einen 41-Jährigen vor dem Landgericht Freiburg werden an diesem Mittwoch die Plädoyers erwartet. Zuvor sollen zwei Sachverständige ein psychiatrisches Gutachten vorstellen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte.

SWR-Reporterin Wera Engelhardt berichtet über den Prozess in Freiburg:

Gemeinsame Wohnung im Landkreis Emmendingen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 41 Jahre alten Mann vor, das Mädchen in der gemeinsamen Wohnung im Landkreis Emmendingen im Zeitraum von etwa einem Jahr mehrfach sexuell missbraucht zu haben. Von seinen Taten soll er Videos und Bilder gemacht haben.

Es geht vor Gericht um 21 Fälle

Dafür habe der Mann Situationen genutzt, in denen die Mutter des Kindes nicht anwesend gewesen sei, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll sowohl sexuelle Handlungen an dem Mädchen durchgeführt haben und es auch dazu gebracht haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Dem Mann liegen schwerer sexueller Missbrauch in drei Fällen und sexueller Missbrauch von Kindern in 18 Fällen zur Last, ebenso wie Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Inhalte. Der Prozess war vergangene Woche Mittwoch gestartet. Ein Urteil könnte am Montag, 19. Dezember, fallen.