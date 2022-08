Wie retten wir den Schwarzwald, Herr Bauhus?

Bilanz des Forstbezirks Hochschwarzwald alarmierend

Laut dem Forstbezirk Hochschwarzwald hat sich die Lage in den letzten sieben Woche dramatisch verschärft. 200 Jahre alte Fichtenwälder gingen verloren. Der Feldberg sei der Ort in Baden-Württemberg, an dem sich das Klima am stärksten ändert. Grund dafür sei auch die frühe Schneeschmelze laut Forstbezirk. Früher lag am Feldberg bis Mitte Juli Schnee, das habe die ganze Region kühl und feucht gehalten. Das sei nun nicht mehr der Fall, erläutert Hans-Ulrich Hayn, Leiter des Forstbezirks Hochschwarzwald.