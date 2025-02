In Schonach (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist es am Freitagnachmittag zu einem tragischen Unfall gekommen: Ein Forstarbeiter wurde von einem Baum erschlagen, den er selbst gefällt hatte.

Ein 19-jähriger Forstarbeiter ist am Freitagnachmittag in Schonach im Schwarzwald bei Baumfällarbeiten tödlich verunglückt. Das teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Der Mann unterbrach kurzzeitig die Fällarbeiten an einem Baum, um weiteres Werkzeug zu holen. Dabei durchquerte er den Fallbereich des Baumes.

Baum verletzte 19-Jährigen tödlich am Kopf

Noch als der 19-Jährige sich im Fallbereich befand, stürzte der Baum um und verletzte den Mann tödlich am Kopf. Sofort wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet und ein Rettungshubschrauber zu Hilfe gerufen. Der Notarzt konnte vor Ort aber nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang.