Was brennt Ihnen gerade unter den Nägeln? Welche Frage(n) haben Sie an die südbadischen Bewerberinnen und Bewerber für den Bundestag? Hier können Sie sie stellen - per Text, Ton oder Video!

Am 26. September ist Bundestagswahl. Dann haben Sie die Wahl. Damit Sie sich entscheiden können, stellen wir den südbadischen Kandidatinnen und Kandidaten der großen Parteien vorab Ihre drängendsten Fragen. Was wollen Sie wissen? Teilen Sie es uns mit! Wir reichen Ihre Fragen dann direkt an die Politikerinnen und Politiker im Interview weiter - zu sehen und hören bald hier auf swr.de/suedbaden und in unserem SWR4 Regionalmagazin für Südbaden (täglich um 12:30 und um 16 Uhr im Radio). Schicken Sie Ihre Fragen - per Mail, Sprach- oder Videonachricht.

Wir sind gespannt!