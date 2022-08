Fondation Beyeler bleibt nach Wasserschaden weiter zu

per Mail teilen

Die Riehener Fondation Beyeler (Kanton Basel-Stadt) bleibt nach einem Starkregen am Mittwoch weiter geschlossen. Bei dem Gewitterregen lief Wasser in einzelne Räume.

Das Kunstmuseum Fondation Beyeler in Riehen bei Basel bleibt wegen Unwetterschäden vorübergehend geschlossen. Nach Angaben des Museums war während eines Gewitters am späten Mittwochnachmittag in einzelne Räume Wasser gelaufen.

Man müsse die Folgen des Unwetters nun weiter untersuchen, teilte das Museum mit. Kunstwerke aus der aktuellen Ausstellung "Mondrian Evolution" seien nicht beschädigt worden.

Schadenshöhe noch unklar

Lediglich zwei Exemplare der eigenen Museumssammlung sollen noch einmal genauer angeschaut werden. Das werde voraussichtlich einige Tage dauern, hieß es weiter. In dieser Zeit fallen auch Veranstaltungen aus. Die international berühmte Fondation Beyeler zählt zu den beliebtesten Kunstmuseen der Schweiz.