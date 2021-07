Aus Frust hat ein Baggerfahrer am Mittwoch in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Neubau angefahren und demoliert. Der Grund: ausstehende Zahlungen. Der Bauherr dementiert.

Die Aufräumarbeiten in Blumberg sind bereits in vollem Gange. Arbeiter werfen Trümmerteile in die bereitgestellten Container. Immer wieder kommen Neugierige vorbei, schütteln die Köpfe über das Ausmaß der Zerstörung. Aber auch Handwerker machen einen kurzen Stopp. Sie haben nichts mit der Baustelle zu tun - dafür aber umso mehr Verständnis für den "Kollegen", wie sie den Baufirmen-Chef mit seinem Bagger nennen.

Kollegen sind auf der Seite des Baggerfahrers

Sie bewundern dessen Mut und erzählen, dass es immer das Gleiche mit solchen Immobilien-Firmen sei: Am Schluss sei nichts recht, nichts gut genug, es werde immer nur reklamiert - um dann den Preis noch mehr zu drücken. Da widerspricht Ingo Fangerow, der Bauherr des Blumberger Wohn-Komplexes. Er sieht sich doppelt in der Opfer-Rolle.

"Wir haben ihn wirklich immer sehr gut bezahlt, weil er sich immer beklagt hat, dass er bei anderen Baustellen zu Schaden gekommen sei."

Der Radio-Beitrag zum Nachhören:

Ein Statiker hat sich inzwischen ein Bild von den Schäden gemacht. Die gute Nachricht: Der ramponierte Neubau ist nicht einsturzgefährdet und sanierungsfähig. Die schlechte: Das braucht seine Zeit.

Bilder der zerstörten Balkone

Manche künftigen Bewohner besonders betroffen

Die ersten Mieter wollten bereits in den kommenden Wochen einziehen. So wie Anna Müller mit ihren drei Kindern. Sie trifft es nun besonders hart: Ihr Haus hat sie durch einen Wohnungsbrand verloren. Bauherr Ingo Fangerow beruhigt, er sichert zu, eine rasche, eine gute Lösung zu finden. In der Nachbarschaft ist man immer noch fassungslos über das Geschehene, das sich so niemand je hatte vorstellen können. Es sei vor allem so schnell gegangen, erinnern sich Anwohner.

Strafrechtliche Konsequenzen

Der wütende Bauunternehmer ist auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen ihn. Das Strafgesetzbuch hat für so eine Tat sogar den eigenen Paragrafen 305: Zerstörung von Gebäuden.