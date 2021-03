Gestohlene Desinfektionsmittel in Krankenhäusern, leere Regale in Drogeriemärkten und abgewiesene Touristengruppen beispielsweise in Freiburg, die einfach nur essen wollen.

Im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart sind Desinfektionsmittel und Schutzmasken in großen Mengen gestohlen worden. Mark Dominik Alscher, medizinischer Geschäftsführer erzählt, dass er so etwas noch nie erlebt habe. Die Reserven der Klinik sind jetzt mehrfach gesichert, nur eine handvoll Leute hat Zugang zu den Desinfektionsmitteln.

Das Coronavirus breitet sich weiter aus und mit ihm wächst die Angst: Darf man sich noch die Hände schütteln? Wer könnte es schon haben, wer könnte mich anstecken? Sind Bus und Straßenbahn noch das richtige Verkehrsmittel oder fahre ich lieber mit dem Auto, allein?

Covid 19 hat Auswirkungen auf viele Bereiche

Nichts sei, wie es mal war, berichtet eine Freiburgerin aus der Apotheke, in der sie arbeitet. In einer Mail an den SWR schrieb sie: "Gestern hatten wir eine junge, hustende und weinende Frau, die sich fiebrig fühlte und von ihrem Hausarzt nicht rein gelassen und in die Apotheke geschickt wurde. Sie war völlig verzweifelt und wusste nicht wohin. Sie zitterte am ganzen Körper – es wirkte fast auf mich als hätte sie Todesangst."

Freiburger Gästeführerin entsetzt

Caterina Mesina spricht von Hysterie. Sie ist selbstständige Reiseführerin in Freiburg, spezialisiert auf italienische Gäste. Alles sei inzwischen storniert worden. Eine ihrer Gruppen habe vergeblich nach einem Restaurant gesucht.

Regale werden wieder aufgefüllt

Und in einem Drogeriemarkt in Karlsruhe wird endlich wieder Toilettenpapier angeliefert. Der Nachschub war dringend nötig, die Regale waren leer gekauft. Der Handel versichert immer wieder, dass es keinen Grund für Hamsterkäufe gibt und auch ein Psychologe aus Konstanz rät grundsätzlich zu Besonnenheit. Wolfgang Gaissmaier rät den Menschen inne zu halten und sich zu fragen, ob der Kauf von Atemschutzmasken etwas bringt oder ob das reiner Aktionismus ist.

Wachmann kontrolliert Lagerräume

In Stuttgart am Robert-Bosch-Krankenhaus patrouilliert jetzt ein zusätzlicher Wachmann. Anders geht es offenbar nicht mehr, denn ohne Desinfektionsmittel und Schutzmasken könnten sie Coronapatienten aber auch andere ernsthaft Erkrankte hier nicht mehr behandeln.