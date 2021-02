per Mail teilen

Rund 300.000 Menschen haben sich seit Beginn der Pandemie in Baden-Württemberg mit Corona angesteckt. Knapp 8.000 sind daran gestorben. Aber das Virus hat auch indirekt Folgen für unsere Gesundheit. Psychosomatische Beschwerden, Depressionen, Ess-Störungen nehmen zu - Psychotherapeuten haben Zulauf.

Indirekte Folgen der Corona-Pandemie und das Leben im Lockdown setzen uns offenbar schwerer zu, als auf den ersten Blick klar ist. Der Freiburger SWR-Reporter Michael Hertle hat sich in der Corona-Pandemie einen Tinnitus zugelegt - und er ist nicht der einzige.

Irgendwann im ersten Lockdown war es da, dieses Geräusch im Ohr. Ein Zischen, wie wenn eine Sprudelflasche nicht ganz zu ist. Nicht wirklich schlimm, wird schon wieder weggehen - dachte Michael Hertle damals. Aber das Zischen ist geblieben. Seine HNO-Ärztin sagt: "Sie sind nicht der einzige." Seit Corona hat sie deutlich mehr Tinnitus-Patienten.

Psychosomatische Beschwerden haben zugenommen in der Pandemie. Corona nagt an unserer Psyche, das können die allermeisten nachfühlen, wie etwa Sandra Schulz: "Sehr belastend. Ich hab jetzt geschaut, dass man sich einen anderen Alltag irgendwie zulegt dass man halt wirklich raus geht an die frische Luft." Oder Katharina: "Auf Dauer ist es schon unangenehm und stresst schon auch und es geht auf die Psyche." Es gibt erste Statistiken: Schlafstörungen haben um 60 Prozent zugenommen. Depressionen haben sich versechsfacht - das zumindest legen Zahlen aus der Schweiz nahe.

Das dauernde Aufpassen auf Corona-Regeln, Abstand halten, Maske tragen, die andauernde Angst, sich anzustecken, die ständige Beschäftigung mit dem Thema, jeden Tag in den Medien: Das bedeutet Dauerstress, sagen Experten wie Claas Lahmann (Psychosomatische Medizin, Uniklinik Freiburg), ein Dauerstress, der krank machen kann: "Wellen von akutem Stress, mit denen können wir ganz gut umgehen und gut - in Anführungsstrichen - weg atmen. Aber wenn diese Belastungen chronisch werden, dann könnte man auch sagen entsteht chronischer Stress und chronischer Stress ist eben bekannterweise ungesund. Er aktiviert im Körper auch verschiedene andere Dinge die ungesund sind."

An der langen Dauerbelastung liegt es auch, sagt Claas Lahmann, dass wir den zweiten Lockdown schlechter ertragen, als den ersten im Frühjahr. Was helfen könnte besser durchzuhalten, sind Auszeiten, sagt der Mediziner: "Das ist ganz wichtig - irgendwelche Mechanismen, durch die der chronische Stress ein Stück mehr wieder zu akuten Stresswellen wird. Das gelingt am ehesten, wenn ich mir irgendeine Art von Pausen, von Auszeiten, von ganz gezielter Ressourcen-Aktivierung schaffe."

Sport, Wald-Spaziergänge, Entspannung, bewusstes Vergessen von Corona - einfache Dinge, die jeder tun kann: "Vielleicht verschwindet damit auch wieder das Geräusch in meinem Ohr", hofft der Freiburger SWR-Reporter Michael Hertle mit vielen anderen Betroffenen.