Förster im Kreis Waldshut finden immer mehr Müll im Wald

Die Förster des Landkreises Waldshut haben in den letzten Wochen vermehrt große Mengen von Müll im Wald gefunden. Alle Fälle wurden bei der Polizei angezeigt. Müllsäcke, Altreifen, Sperrmüll – das Problem der illegalen Müllentsorgung im Wald und auf öffentlichen Wegen sowie Plätzen habe sich in den letzten Wochen noch verstärkt, so das Waldshuter Kreisforstamt. Für die Wildtiere ein Problem. Auch Gartenabfälle würden immer wieder im Wald entsorgt. Mit der Folge, dass nicht heimische Pflanzen wie das indische Springkraut und andere sogenannten Neophyten sich massiv ausbreiten und heimische Pflanzenarten verdrängen. Ein großes Problem sind auch die Traktorladungen voll Bauschutt, die gefunden wurden. Bei Regen können giftige Stoffe aus dem Bauschutt ausgewaschen werden und ins Grundwasser gelangen.