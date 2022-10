Fast 15 Jahren kämpfte der Freiburger Förderverein für ein Kinderhospiz. Jetzt sprang der Investor ab. Das Aus für den Verein?

Zusammen mit Kolleginnen und betroffenen Eltern hatte Ellen Völlmecke 2008 den Förderverein stationäres Kinder- und Jugendhospiz Baden gegründet. Ihr Ziel: der Bau eines Kinder- und Jugendhospiz in oder bei Freiburg. Vor zwei Jahren hatten sie endlich einen Investor gefunden - im Oktober ist dieser aber abgesprungen.

Förderverein zwölf Jahre ohne Investor

Die Zusammenarbeit mit dem Investor sei schussendlich an einem passenden Grundstück gescheitert. Bei der Suche nach einem Grundstück, dass groß genug und gut angebunden ist, sei es immer wieder zu Hindernissen gekommen. Entweder fehlte die Zustimmung des Investors oder die zuständigen Gemeinden waren mit einem Bau nicht einverstanden.

"Ich rede mir den Mund fusselig – so lange schon – und ihr sagt jo tolles Projekt, aber nicht mit uns – oder nicht hier – oder oder oder und das tut weh."

In Düsseldorf und Hannover hatte sie bis 2006 auf Kinder-Intensivstationen gearbeitet. SWR

Völlmecke ist inzwischen Mitte 60, seit diesem Jahr im Ruhestand. Ihr Antrieb für das Projekt war und ist ihr Beruf: Seit 45 Jahren ist sie Kinderkrankenschwester. Mehrere Jahre arbeitete sie auf Intensivstationen für Kinder. Auch im Ruhestand hilft sie immer noch aus.

"Das ich das jetzt nicht geschafft habe für diese Familien, dass verbittert mich schon - absolut."

Rund 22.000 Kinder und ihre Familien in Deutschland betroffen

Die vergangenen sechs Jahre war sie Teil eines ambulanten Palliativteams in Freiburg - begleitete erkrankte Kinder zu Hause. Kinder die wahrscheinlich nicht älter als 18 Jahre werden können, weil sie zum Beispiel eine Stoffwechselerkrankung haben. Eine belastende Situation für die Eltern – emotional als auch finanziell. Laut dem Verein Kinderhilfe, sind derzeit rund 22.000 Kinder und Jugendliche in Deutschland von einer lebensverkürzenden Krankheit betroffen.

Ein Kinderhospiz ermöglicht Eltern eine Auszeit

Ein Kinderhospiz ist vor allem da, um Familien zu entlasten. Denn Pflege-Fachkräfte kümmern sich 24 Stunden um das schwerst erkrankte Kind. Diese Hilfe ermöglicht den Eltern durchzuschlafen, Zeit für sich und das Geschwisterkind zu haben. Das sei wie Weihnachten und Ostern auf einem Tag, hat Ellen Völlmecke schon viele betroffene Eltern gehört. Anders als in einem Erwachsenen-Hospiz stünde das Leben im Vordergrund.

"In einem stationären Kinder- und Jugendhospiz ist erstmal Leben, es wird sich um die komplette Familie gekümmert."

In der Pfalz gibt es bereits ein Hospiz für Kinder- und Jugendliche. Dort kommen momentan auch Familien aus Südbaden unter. Herzenssache

Nächste Hospize sind in der Pfalz, im Allgäu oder in Stuttgart

Ein Aufenthalt im Hospiz dauert in der Regel zwei bis vier Wochen. Wenn Familien aus Südbaden die Belastung momentan zu groß wird, müssen sie in die Pfalz, in das Allgäu oder nach Stuttgart ausweichen. In der Landeshauptstadt konnte vor wenigen Jahren ein großer Träger für das Kinder- und Jugendhospiz gefunden werden. Ein Förderverein sammelt Spenden für den Erhalt. Die Leiterin des Kinderhospiz Stuttgart, Michaela Müller, begrüßt ein zweites Kinderhospiz in Baden-Württemberg.

"Richtung Norddeutschland gibt es noch mehr Kinder- und Jugendhospize, aber bei uns in BW wäre auf jeden Fall noch Bedarf da."

Aber auch dort sind die Kapazitäten knapp - Wartezeiten von mehreren Monaten die Regel. Ellen Völlmecke ärgert es, dass es nach fast fünfzehn Jahren immer noch kein Hospiz für Kinder und Jugendliche in der Region gibt: "Manchmal würde ich diese Menschen gerne nehmen und in diese Familien bringen. Bleibt mal ein Tag da, guckt euch mal an was die Familien durchmachen."

Viel Zuspruch aber keine konkreten Zusagen

Seit dem Absprung des Investors im Oktober gibt es zwei Sozialverbände, die für erste Gespräche bereit sind. Freiburgs Sozialbürgermeister Ulrich von Kirchbach teilte dem SWR schriftlich mit, dass es bereits vor drei Jahren Gespräche mit dem Verein gegeben habe und er der Idee sehr positiv gegenüberstehe. Jedoch sei es für Finanzierungsversprechen noch viel zu früh da ihm keine Anträge oder ähnliches vorliegen würden.

"Ich hoffe einfach, vielleicht kommt jemand und sagt, ich übernehm‘ deinen Verein, ich mach das jetzt weiter."

Ohne neuen Investor, löst sich der Verein zu 2023 auf

Auch wenn Ellen Völlmecke an dem Projekt hängt, sagt sie deutlich: Wenn sich bis Ende des Jahres kein konkreter Plan ergibt, wird sich der Verein auflösen. Denn sie habe nach 15 Jahren fast keine Kraft mehr.