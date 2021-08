Die Kulturstiftung der Länder fördert mit 50.000 Euro das Vitra-Design-Museum in Weil am Rhein für die geplante Ausstellung „Working on progress. Frauen im Design 1920 - heute“. Die Rolle von Frauen in der Designgeschichte sei bislang kaum thematisiert worden, heißt es in der Begründung des Stiftungsrates. Außerdem zeige die für Ende September geplante Schau nicht nur einzelne Designerinnen, sondern auch den Zusammenhang ihrer Arbeit und ihrer Arbeitsbedingungen.