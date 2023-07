In einem Waldstück im Schwarzwald-Baar-Kreis ist am Donnerstagvormittag ein Kleinflugzeug in unwegsamen Gelände abgestürzt. Der 64-jährige Pilot kam ums Leben.

Bei Mönchweiler (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist am Donnerstagvormittag in einem Waldstück nahe eines Gewerbegebietes ein Kleinflugzeug abgestürzt. In der Maschine befand sich nur der 64-jährige Pilot. Er kam bei dem Absturz ums Leben. Zeugen beobachteten den Absturz Der Mann war mit seiner Maschine von einem Flughafen im etwa 30 Kilometer entfernten Fluorn-Winzeln (Kreis Rottweil) gestartet, sagte ein Polizeisprecher. Zeugen beobachteten den Absturz in ein Waldstück und alarmierten die Einsatzkräfte. Bergung frühestens am Abend Was das Unglück verursachte, war den Angaben nach zunächst unklar.

Bei dem Absturz seien außerdem Kraftstoffe ausgetreten. Das unwegsame Gelände erschwere zusätzlich die Bergung des

Fahrzeuges. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sowie die

Kriminalpolizei ermitteln.