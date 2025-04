Flugzeugabsturz in Deißlingen - 200.000 Euro Sachschaden

Die Maschine kam auf einer Wiese zum Stehen, der 60-jährige Pilot konnte sich selbst aus dem Flugzeug befreien und kam mit leichten Verletzungen davon. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz mit. An der Maschine, ein kleines, einmotoriges Modell, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro. Der Absturz sei an der Abfahrt der B27 zur B523 gemeldet worden. Die Abfahrt wurde etwa eine Stunde lang gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Grund für den Absturz seien womöglich technische Probleme gewesen, so das Polizeipräsidium Konstanz.