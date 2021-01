Bürogebäude in Stadtgebieten haben meist viele Fenster oder richtige Glasflächen. Die werden immer wieder zu einer tückischen Irritation für Vögel. Flugunfälle durch Karambolagen sind da vorprogrammiert - wie am Dienstag im Freiburger SWR Studio.

Plötzlich ein Schlag gegen ein Fenster des Freiburger SWR Studios und auf der Fensterbank kauert ein Federball. Ein junger Turmfalke, sagt ein kundiger Kollege. Ein zweiter Turmfalke fliegt herbei, stupft ihn an - aber der Kleine rührt sich nicht.

Der SWR Redakteur Michael Hertle fackelt nach dem ersten Schreck nicht lange und ruft beim Freiburger Tierrettungsdienst im Tierschutzzentrum Ehrenkirchen an: Was tun mit dem Jungvogel, der unfreiwillig zum Pechvogel geworden war? "Wenn er ganz benommen ist und sich nicht von der Stelle rührt, dann braucht er Ruhe, um sich zu erholen", so die Auskunft aus dem Tierheim, "am besten, Sie setzen ihn in einen großen Karton - dunkel möchte er es haben - und stellen ihn ins Büro. Zwei Stunden lang. Draußen würde er erfrieren, wenn er da so benommen hockt und sich nicht rührt."

Achtung: Handschuhe anziehen!

Der Turmfalke könnte kratzen, heißt es noch aus kundigem Munde oder mit dem Schnabel hacken. Also ruft Michael Hertle bei den SWR Hausmeistern an, die kommen todesmutig mit Handschuhen und Karton. Tatsächlich, der kleine Falke lässt sich widerspruchslos aufnehmen und in der Kiste verstauen.

Geschützt in einem dunklen Karton kann sich der gerettete Turmfalke wieder aufwärmen und erholen SWR Michael Hertle

Zwei Stunden steht er so im warmen Redaktions-Büro. Dann fängt es an, in der Kiste zu rumoren und zu scharren. Vorsichtig wird der Karton in den Garten getragen, Deckel auf und schon fliegt der Turmfalke los. Erstmal weg vom dunklen Versteck und nach Greifvogel-Art aufgeblockt auf der nächst gelegenen Gartenlampe - und auch wenn er noch etwas belämmert drein schaut: Alles ist wieder gut!