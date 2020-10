Die Schweizer Rettungsflugwacht Rega arbeitet seit drei Jahren an einer weltweit einmaligen Suchdrohne. Sie lernt mit einem Algorithmus Menschen im Gelände zu erkennen und zu finden.

Die Rega-Suchdrohne kann auch dann abheben, wenn sonst nichts mehr fliegt - etwa wenn das Wetter zu schlecht ist, um mit einem Hubschrauber nach vermissten Personen zu suchen. Bei einer Übung der Schweizer Rettungsflugwacht soll die Drohne zwei "Unfallopfer" finden. Dabei werden zunächst die Mobil-Telefone geortet.

Die Rega-Drohne ist vollgepackt mit Technik: Autopilot, Kollisionswarnsystem, Kameras. Kernstück ist jedoch ein an der Technischen Hochschule Zürich entwickelter Algorithmus. Der kann Personen in unterschiedlichen Positionen und aus verschieden Perspektiven erkennen. Die Software wird mit einer Unmenge an Bilddaten gefüttert, damit Personen immer besser geortet werden können. Mattia Corti, Projektleiter Rega-Drohne: "Wir können die Person sehen, aber sie ist sehr schwer zu erkennen. Denn am Tag ist alles sehr warm, jeder Stein könnte quasi eine Person sein."

Im Moment fliegt die Drohne der Schweizer Rega noch mit Akkus. Bald bekommt sie aber einen Verbrennungsmotor. Damit könnte sie dann mehr als zwei Stunden in der Luft bleiben. Schon im nächsten Jahr soll die Drohne dann für Ernstfälle einsatzbereit sein.