Nächtlicher Fluglärm falsch berechnet

per Mail teilen

Der Fluglärm um Zürich ist für die Nachtstunden falsch berechnet worden. Das hat das Schweizer Bundesverwaltungsgericht entschieden. Das ist ein Erfolg für Anwohner und Umlandgemeinden.

Wie Schweizer Medien berichteten, haben mehrere Schweizer Umlandgemeinden und Anwohner mit ihren Klagen vor Gericht jetzt Erfolg gehabt. Flughafen und Bund hätten den Fluglärm in den besonders sensiblen Nachtstunden nach 22 Uhr falsch berechnet.

Mehr verspätete Landungen und Starts

Es würden mehr verspätete Flugzeuge landen und in Richtung Norden starten als in den Prognosen berechnet. Auch der Landkreis Waldshut hatte gegen das neue Betriebsreglement geklagt. Dieses regelt auch die An- und Abflugrouten. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig.

MEHR ZUM THEMA FLUGLÄRM: