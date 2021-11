Flughafen Hahn pleite: Airport Straßburg-Entzheim will durchstarten

Viele Regionalflughäfen erholen sich wegen Corona nur langsam. Der Straßburger Airport Entzheim könnte von der Pleite in Frankfurt-Hahn profitieren.

Landung einer Billig Airline aus Marokko. Eine typische Szene am Flughafen Straßburg-Entzheim. Der beginnt sich nur langsam von den Folgen des Corona Lockdowns zu erholen. Auch weil die Landegebühren im Vergleich zu hoch sind. Der Entzheimer Flughafendirektor Renaud Paubelle warnt vor einem neuen Preiskrieg: "Wir erinnern uns, dass Ryanair und Easy-Jet beide London als Flugziel angeboten hatten. Beide Airlines waren knallharte Konkurrenten. Für die Passagiere war das für kurze Zeit sehr lohnenswert. Doch am Ende gab es überhaupt keine Flüge mehr nach London."

Während in Straßburg eine spanische Billig Airline ihre Angebote ausweitet, ist auf der anderen Rheinseite der Flughafen Frankfurt-Hahn in die Pleite gerutscht. Man erwartet, dass Ryanair von Hahn an einen anderen Flughafen umziehen muss. Doch Straßburg hat kaum Chancen, solange die Steuern hier deutlich höher sind, so Jean-Luc Heimburger, Präsident der Industrie- und Handelskammer Elsass Eurometropole: "Wenn man Baden-Baden, Straßburg und Basel-Mulhouse vergleicht: Da gibt es die Besonderheit, dass Basel-Mulhouse auf französischem Territorium liegt, aber von der Schweiz betrieben wird. Dadurch spart man zwischen 5 und 10 Euro Steuern pro Passagier."

Die Industrie- und Handelskammer fordert deshalb eine Harmonisierung der Steuern im Dreiländereck. Das würde den Airport Straßburg-Entzheim stärken. Doch selbst wenn das eintritt, rechnet der Flughafen damit, dass die Fluggastzahlen erst wieder in etwa drei Jahren das Niveau von 2019 erreichen.