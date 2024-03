per Mail teilen

Der Mangel an Unterkünften für Flüchtlinge einerseits und an bezahlbarem Wohnraum generell setzt die Kommunen immer mehr unter Druck. Die Stadt Freiburg will mit einem neuen Bauprojekt jetzt beides gleichzeitig bekämpfen: Dort entstehen derzeit neue Flüchtlingswohnungen aus Fertig-Holzmodulen. Langfristig soll daraus aber geförderter Wohnraum für alle werden.