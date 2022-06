Flucht endet im Krankenhaus

Lebensgefährliche Verletzungen zugezogen hat sich ein Mann auf der Flucht vor der Polizei am Dienstagabend in Müllheim (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Laut Polizei beging der 48-Jährige gegen 20 Uhr in einer Tankstelle einen Ladendiebstahl. Ein Angestellter der Tankstelle verständigte die Polizei und sagte, dass der Mann alkoholisiert sei und beim Verlassen des Ladens eine Person mit einer Getränkedose beworfen habe. Als die Beamten den Tatverdächtigen im Bereich der Tankstelle einer Personenkontrolle unterziehen wollten, flüchtete er auf einem Pedelec. Nachdem der Mann mehrere Aufforderungen, anzuhalten, ignoriert hatte, gelang es einem Beamten nach einer längeren Verfolgung, sich ihm in den Weg zu stellen. Dabei stürzte der Pedelec-Fahrer zu Boden und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.