Yves Muck und sein Flipper-Eldorado in Eschbach

Yves Muck liebt Flipper - schon sein halbes Leben. Heute hat er eine ganze Halle voll solcher Daddel-Automaten. Ein Museum, in dem sich Flipper-Freaks so richtig austoben können.

In den 60-er und 70-er Jahren waren Flipper-Automaten Kult bei Jugendlichen. Der 54-jährige Diplom-Hydrologe Yves Muck aus Eschbach (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist seit seiner Jugend ein begeisterter Flipper-Spieler.

Als die große Zeit der Automaten vorbei ging, hat er die aus Kneipen ausrangierten Geräte günstig erstanden und mit Freunden in seinem Flipper-Museum liebevoll wieder hergerichtet. Heute sind es begehrte Sammler-Stücke, die bis zu 15.000 Euro wert sind. Und da er nicht der einzige Flipper-Verrückte ist, können auch andere zu ihm kommen.

Schon als Student Flipper-Automaten repariert

In der umgebauten Squash-Halle bimmelt, rattert und klackert es wie in den 70-er Jahren. Rund 50 Kult-Geräte hat Yves Muck hier versammelt. Wenn die silberne Kugel übers Spielfeld rollt und er mit beiden Händen am Drücker ist, dann geht ihm das Herz auf.

Als Student hat er sie noch gegen Geld repariert, heute hat er eine ganze Sammlung davon. Eines seiner Lieblingsstücke ist der Tommy-Flipper: "Ein Muss, denn die englische Rockband The Who hat 1992 ein Musical geschrieben über einen blinden Jungen, der geflippert hat. Ein ganz tolles Gerät zum Spielen. Und allein die Kugel hier oben: 200 Euro", verrät Muck.

Tagestickets für Nicht-Vereinsmitglieder kosten 15 Euro SWR Sebastian Bargon

Kombination von Technik, Farben und Sound fasziniert

Ihn fasziniert in Zeiten von virtual reality vor allem die Kombination aus Technik, Haptik, Farben und dem Sound des analogen Geschicklichkeitsspiels. Seinem Kompagnon Tillmann Hauser geht es dagegen um Ruhm und Ehre.

"Für mich ist das Wichtigste, den High Score zu knacken und dann meine Initialen hinzuschreiben und zu sagen: Jetzt müsst ihr erstmal gucken, wer es besser kann."

Die beiden Sammler haben einen Verein gegründet. Mitglieder können für 100 Euro im Jahr für jederzeit Flippern. Rabatt gibt's für Leute wie Axel Thömmes, die was vom Innenleben der Geräte verstehen und sie reparieren können. "Die erste Generation braucht immer ein bisschen Pflege", erzählt er. "Bis 1977 gab es ja die mechanischen Flipper mit Relais-Technik. Und dann wurde das überholt praktisch von der ersten Computertechnik."

"Ich denke, wir kommen jetzt in so ein Alter, wo man sagt: Mensch, jetzt habe ich die Zeit und vielleicht auch die Kohle, mir das leisten zu können."

Manch einer, der sich einen Flipper anschaffe, suche dann jemanden, der ihn reparieren kann. "Dann kommen die zu uns und schon haben wir wieder jemanden am Haken." Die meisten Flipper bekomme man wieder hin, sagt Muck. Einmal pro Monat dürfen auch Nicht-Vereinsmitglieder kommen und für 15 Euro flippern bis die Finger wund sind.

Schon als 12-Jähriger heimlich geflippert

Flipper-Freak Yves Muck hat sich schon als 12-Jähriger in die Breisacher Kneipe "Go in" geschlichen, um zu flippern. Der Wirt habe immer ein Auge zugedrückt, erinnert er sich. Und wieviel Geld hat er damals verzockt? "Mehrere tausend Mark. Aber erzählen Sie's nicht meinen Eltern." Auf Baustellen sammelte er damals Pfandflaschen - sobald er zwei Mark beisammen hatte, ging's gleich wieder zurück an den Flipper …