Bei Grabungen nahe des Industriegebiets in Gundelfingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde eine Fliegerbombe gefunden. Wie die Polizei mitteilte, soll die Bombe am Freitagmorgen von 6 Uhr an entschärft werden. Die Bergung soll maximal 1,5 Stunden dauern. In diesem Zeitraum wird die Polizei Teile des Mooswalds, des Grundelfinger Industriegebiets und des nahe gelegenen Abschnitts der der B3 (zwischen der Auffahrt Hans-Bunte-Straße und Auffahrt Zubringer Nord) sperren.