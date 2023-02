Fliegerbombe führt zu Verspätungen im Bahnverkehr

per Mail teilen

Die Entschärfung einer Fliegerbombe führt seit dem Mittag zu Ausfällen und Verspätungen bei der Bahn. Die Züge Richtung Norden enden in Baden-Baden.

Zwischen Baden-Baden und Rastatt ist der Zugverkehr eingestellt, es fahren Ersatzbusse. Die Weltkriegsbombe soll noch heute gesprengt werden. Wann der Streckenabschnitt wieder freigegeben wird, ist zurzeit noch unklar.

Ordner erklären Fahrgästen die Lage. SWR

Auch in Freiburg kam es am Nachmittag zu Verspätungen

Am Freiburger Hauptbahnhof strandeten derweil Hunderte Reisende.

Viele Züge verspäteten sich um mehr als eine Stunde oder fielen ganz aus. Ordner informierten die Fahrgäste über die Situation. Die Fahrgäste reagierten unterschiedlich auf die Störung. Viele zeigten Verständnis, andere ärgerten sich über die Informationslage.

Bahn empfiehlt, Reise zu verschieben

So berichtete eine ältere Frau, dass sie besorgt sei, dass die Ersatzbusse überfüllt sein könnten und kündigte an, ihre Fahrt erst morgen anzutreten. Ein Mann aus Dortmund erzählte dem SWR, er habe sich schon ein Hotelzimmer in Freiburg für die Nacht gebucht. Er wollte seine Familie besuchen. Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgäste auf ihrer Homepage, die Reise wenn möglich auf morgen zu verschieben.