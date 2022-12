Pflanzliche Grillvarianten aus dem Elsass

In der ehemaligen Knorr-Fabrik in Duppigheim will ein junges Start-up Unternehmen aus der Nähe von Paris vegetarische Alternativen zu Fleisch und Fisch herstellen.

Fleisch- oder Fischalternativen aus pflanzlichen Rohstoffen will ein Start-up Unternehmen künftig im Elsass produzieren. Die Entwicklungsarbeiten im Labor laufen. Ab Ende 2023 will ein Unternehmen die Produkte in der ehemaligen Fabrik von Knorr produzieren, die vor einem Jahr geschlossen wurde. Video herunterladen (4,1 MB | MP4) Fleischlose Alternativen für den europäischen Markt Tristan Maurel, Geschäftsführer von Umiami sieht im elsässischen Standort die große Chance für sein Unternehmen, denn "diese Produktionsstätte hat einen sehr guten Standort, mitten im Herzen Europas, neben den Autobahnen. Das erleichtert uns die Logistik."

Das Unternehmen hat die Hälfte der Fabrik gekauft und will bis zu 200 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Gemeinde tut alles, damit die Ansiedelung gelingt. Den Planeten schützen und neue Arbeitsplätze schaffen Julien Haegy, Bürgermeister von Duppigheim ringt um die Arbeitsplätze, freut sich aber auch auf ein zukunftsweisendes Unternehmen, das die Umwelt schont. "Der Lebensmittelmix ist sehr interessant", so Julien Haegy, "denn es geht doch auch darum, die Ressourcen unseres Planeten zu schützen. Das betrifft alle."

Mit einem bislang einzigartigen Prozess werden Filets mit der Textur von Fleisch und Fisch hergestellt. Von Duppigheim aus soll die pflanzliche Grillvariante dann ganz Europa erobern. Die ganze Sendung vom 17.12.2022 mit Dreiland-Aktuell um 18.00 Uhr können Sie hier sehen: Video herunterladen (61,8 MB | MP4)