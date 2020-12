Eine neue Brücke bei Müllheim soll Fledermäusen helfen, die Rheintalbahn zu überqueren. Denn die Deutsche Bahn baut die Strecke aus - und verändert damit das Gelände, das die Fledermäuse bisher kannten.

Die Deutsche Bahn hat an der Rheintalstrecke bei Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) für 1,6 Millionen Euro eine große, terassenförmige Fledermausbrücke eingerichtet. So sollen gefährdete Fledermausarten die Rheintalbahn gefahrlos überqueren können.

Riesiges neues Bauwerk

Das terrassenförmig angelegte riesige Bauwerk wirkt auf den ersten Blick wie ein Gleisübergang für eine Elefantenherde. Die einzigartige Konstruktion ist jedoch für weitaus kleinere Lebewesen gedacht, erläutert der Pressesprecher der Bahn Michael Breßmer nicht ohne Stolz: "Wir sehen hier die Fledermausbrücke. Das Bauwerk ist etwa 30 Meter lang, zehn Meter breit und hat eine Höhe von etwa acht Metern." Gekostet hat die Brücke 1,6 Millionen Euro.

Neun geschützte Arten sind betroffen

Neun zum Teil vom Aussterben bedrohte Fledermausarten haben ihre Tagquartiere am Rande des Schwarzwaldes und in der Vorbergzone. Nachts gehen sie in den Tierställen der Rheinebene und in den Rheinauen auf Insektenjagd. Die Flugroute der Fledertiere führt entlang des Flüsschens Hügelheimer Runs. Per Ultraschall orientieren sie sich an Bäumen und Sträuchern entlang des Gewässers.

Gefahrlose Überquerung

Noch unterqueren die Fledermäuse die Gleise durch eine schmale Unterführung, durch die die Hügelheimer Runs fließt. Jetzt soll der Bach jedoch durch eine neue, viel längere Unterführung geleitet werden. Wenn jedoch die Lücke zwischen den Leitelementen mehr als 40 Meter beträgt, bekommen die Fledermäuse Probleme bei der Orientierung. Deshalb hat die Bahn auf der Beton-Brücke eine Querungshilfe mit Leitwänden aus Aluminium eingerichtet.