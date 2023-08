per Mail teilen

Eine Seniorin in Oppenau hat mitten in der Nacht gegen einen vermeintlichen Vogelschwarm im Wohnzimmer gekämpft. Dann hat sie die Polizei gerufen, und die fand etwa 20 Fledermäuse.

Gegen 2.15 Uhr ging bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch der Notruf ein. Eine Seniorin berichtete am Telefon von vielen Vögel in ihrer Wohnung in Oppenau (Ortenaukreis). Mehrere Versuche, die ungebetenen Gäste hinaus zu scheuchen seien missglückt.

Vogelschwarm wurde schnell als Fledermausschwarm identifiziert

Eine Streifenbesatzung rückte an und stellte vor Ort fest, dass es sich bei ihren "Vögeln" um Säugetiere handelte, nämlich um geschätzt 20 junge Fledermäuse.

Vor allem junge Fledermäuse verirren sich auf der Suche nach neuen Quartieren öfter in Wohnungen (Symbolbild). picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Die Tiere waren wohl durch die geöffneten Fenster in die Wohnung gekommen und hatten sich inzwischen im Wohnzimmer niedergelassen. Vor allem hinter den Vorhängen hatten sie sich versteckt.

Jungtiere werden im August flügge

Laut dem Naturschutzbund Deutschland verirren sich immer wieder Fledermäuse in Wohnungen – meist Jungtiere, die auf der Suche nach neuen Quartieren sind. Im August würden die Jungtiere flügge und dann beginnen ihr Umwelt zu erkunden, so der Nabu. Die geselligen Tiere seien mitunter in Gruppen von mehr als 50 Artgenossen unterwegs.