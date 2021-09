Langjähriger Ex-Trainer bei letztem Spiel im Dreisamstadion

Der langjährige ehemalige Trainer des SC Freiburg, Volker Finke, wird am kommenden Sonntag als Ehrengast auf der Tribüne des Dreisamstadions sitzen. Hintergrund ist das offiziell letzte Bundesligaspiel der ersten Mannschaft des SC Freiburg in diesem Stadion. Gegner ist der FC Augsburg. Beim ersten Bundesliga-Spiel des SC Freiburg im August 1993 hatte Finke als Trainer an der Seitenlinie gesessen. Am 16. Oktober wird das erste Bundesliga-Heimspiel des SC Freiburg im neuen Europapark-Stadion angepfiffen. Zu Gast wird dann RB Leipzig sein. Im Dreisamstadion werden in Zukunft die zweite Herren - und die Frauenmannschaft ihre Fußballspiele austragen.