Black Forest Studios öffnen demnächst in Kirchzarten

Hamburg, Berlin, München, das sind die Adressen für die großen Filmproduktionsfirmen in Deutschland. Aber Kirchzarten, im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald? Genau da sieht ein Freiburger Ehepaar mit viel Erfahrung im internationalen Filmgeschäft großes Potential. Seit Mai wird an den Black Forest Studios gebastelt, im November ist Eröffnung.

Im ehemaligen Kurhaus in Kirchzarten im Dreisamtal hat sich das international tätige Filmproduktionsstudio eingerichtet. Die Geschäftsführer, Nina und Sebastian Weiland aus Freiburg, haben in den 1990er Jahren in Los Angeles Drehbuch, Regie, Kamera und Filmtechnik studiert und danach bei vielen Hollywood-Produktionen mitgearbeitet. Vor den Black Forest Studios hatten sie bereits eine Filmproduktionsfirma, die etwa Werbespots für die Autoindustrie oder Musikvideos produziert hat. In den Studios in Kirchzarten sollen nun auch Kinofilme, Dokumentarfilme und Fernsehserien entstehen. Außerdem gibt es Räume für Castings, Konferenzen und Workshops.

Industriedesign im Schwarzwaldlook

Von dem Start Up-Unternehmen sollen auch die Betriebe in Kirchzarten profitieren, so Geschäftsführer Sebastian Weiland. Denn Filmproduktionen benötigen Bauunternehmen für Kulissen, Landschaftsgärtner, Hotels und Restaurants. Der Schwarzwald sei eine beliebte Kulisse für Filmproduktionen. Bisher fehlte aber die Infrastruktur. In der Corona-Krise wurden viele Drehbücher geschrieben und überarbeitet, die Streaming-Dienste brauchen jetzt neue Inhalte. Gesucht werden unverbrauchte Drehorte und ein sicheres und kreatives Umfeld für Produktionsfirmen, so der Unternehmer aus Freiburg.