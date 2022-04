Filmfreunde übernehmen charmantes kleines Stadtkino in Rottweil

Streaming-Dienste im Internet machen es Kinos heutzutage schwer. Trotzdem haben fünf Filmfreunde das kleine Stadtkino in der Rottweiler Innenstadt übernommen und sie haben große Pläne.

Von außen sieht das Gebäude des Central-Kinos in Rottweil etwas in die Jahre gekommen aus. In den Schaukästen an der Hauswand hängen Filmplakate des aktuellen Kinoprogramms, über dem Eingang steht in geschwungener Schrift aus roten Neonröhren "Central" geschrieben.

Kinoaufgabe während der Pandemie

Im August 2021, während des Lockdowns, entscheidet sich die ehemalige Betreiberin des Rottweiler Kinos, aus Altersgründen aufzuhören. Als bekannt wird, dass das einzige Kino in Rottweil nahe der Fußgängerzone schließen wird, ruft das fünf leidenschaftliche Filmfreunde aus der Region auf den Plan. Dass es in einer Kreisstadt wie Rottweil in Zukunft kein Kino mehr geben soll, ist für sie unvorstellbar, erzählt der heutige Geschäftsführer Joachim Fischer. Mit vier weiteren Investoren beschließen sie, während eines Lockdowns in einer globalen Pandemie, das Kino zu übernehmen.

"Um es mal badisch zu sagen: Ganz gebacken sind wir nicht gewesen, als wir das gemacht haben."

Kinoübernahme: Thriller oder Happy End?

Was die Finanzen angeht, darf man nicht so genau rechnen, wenn man ein Kino übernimmt, erzählt Fischer lachend. Nach einigen Renovierungsarbeiten, neuen Projektoren und Soundsystemen heißt es im kleinen Stadtkino in Rottweil nur einen Monat nach der Übernahme schon wieder: "Film ab!" Schwarze Zahlen schreibe man bis heute allerdings nicht.

Leidenschaft für Film siegt über Profit

Natürlich hoffen die Investoren, dass das Kino bald Gewinne verbucht, doch darum geht es ihnen bei dem Projekt nicht. Einige von ihnen betreiben andere Kinos in der Region und arbeiten in diesen selbst auf ehrenamtlicher Basis. Sie alle eint die Liebe zum Kino und Film. Deswegen sollen auch die künftigen Gewinne nicht auf den Konten der Investoren landen, sondern wieder in das kleine Kino investiert werden.

Kinocharme weckt Kindheitserinnerungen

Der Duft von frischem, warmen Popcorn, das aus dem kleinen, silbernen Töpfchen der Popcormaschine fällt, die samtigen Kinosessel in dunklem Blau und knalligem Rot, in die man tief hinein sinkt und die kleine Theke mit Süßigkeiten und Getränken im Central-Kino lassen viele gerne an frühere Kinobesuche zurückdenken. In einem der Säle gibt es kleine Sofas in den letzten Reihen, auf denen man es sich mit dem oder der Liebsten so richtig gemütlich machen kann, erzählt einer der Besucher mit einem schelmischen Grinsen. Diesen Charme möchte die Gruppe aus Betreibern im Rottweiler Stadtkino erhalten.

"Die Atmosphäre, die so ein Kino ausstrahlt, ist der entscheidende Unterschied zu einer Blackbox, in der alles schwarz und auf Technik getrimmt ist."

Kino soll Kulturstette werden

In der Zukunft möchten die Betreiber das Angebot des Central-Kinos in Rottweil außerdem weiter ausbauen. Als Mitglieder des ortsansässigen Filmclubs besuchen sie regelmäßig Filmfestspiele, laden zu Gesprächen mit Regisseurinnen und Regisseuren ein und lieben die Vielfalt der Filmgenres. Während in einigen ihrer anderen Kinos vor allem Arthaus-Filme gespielt würden, setze man hier auf ein breites Angebot: vom Blockbuster bis hin zu Erstlingswerken von Studierenden an Medien- und Filmakademien.

Bühne frei für Kleinkunst

Im Rahmen der Renovierungsarbeiten ließen sie auch eine kleine Bühne in einen der Säle einbauen. Neben Kleinkunstabenden und Lesungen sollen hier auch Veranstaltungen des Filmclubs stattfinden, bei dem alle Filminteressierten aus der Region herzlich willkommen sind.



"Hier hat man hat das gemeinschaftliche Gefühl einen Film zusammen anzuschauen, das kriegt man mit den Streaming-Diensten nicht hin."

Aus diesem Grund machen sie sich wegen der Streaming-Dienste keine Sorgen, da wieder zunehmend mehr Menschen ins Kino gehen würden, sagen die Investoren. Das Gehen ist hier in Rottweil wörtlich gemeint. Weil es nah an der Fußgängerzone liegt, können viele Rottweiler das Kino einfach zu Fuß erreichen, statt in die nächstgrößeren Städte nach Balingen oder Villingen-Schwenningen fahren zu müssen.

Kino hat Zukunft

Zumindest Joachim Fischer zufolge lohnt sich dieser Weg auch, dank des jungen, motivierten und talentierten Filmnachwuchses, den es in Deutschland gibt. Für die Zukunft des Kinos sieht Joachim Fischer daher absolut nicht schwarz.