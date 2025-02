per Mail teilen

Eine 22 Meter lange Fichte sollte eigentlich eine Überraschung beim Fasnetsumzug werden. Unbekannte zersägten sie aber. Das sorgt nun für Spekulationen und Frust bei den Narren in Bad Dürrheim.

Hinter einer alten Halle am Friedhof hatte eine 22 Meter lange Fichte auf ihren Einsatz beim Fasnetsumzug am Montag gewartet. Die Ehrenmitglieder der "Urviecherzunft Bad Dürrheim e.V." (Schwarzwald-Baar-Kreis) sollten auf ihr sitzend durch den Ort gezogen werden. Eine Überraschung, aus der aber nichts wurde. Denn Unbekannte haben den Baum in drei Teile zerlegt. Wer es gewesen sein mag, sorgt jetzt für ordentlich Spekulationen im Ort.

Wohl keine "Bande von Narrenbaumabsägern" in Bad Dürrheim

"Wären es wenigstens zwei Teile gewesen, dann hätten wir die Fichte noch flicken können", sagt Daniela Schwarz. Sie ist erste Vorsitzende der "Urviecher" und vermutet hinter der ganzen Sache eher eine ortsansässige Fede als eine "Bande von Narrenbaumabsägern". Denn der Baum lag hinter einer Halle, an der man nicht zufällig vorbeifahren würde. Auch sei es eine Überraschung gewesen, von der kaum jemand gewusst hätte.

Es wurden sogar Vorsichtsmaßnahmen getroffen: So hätten sie extra die Räder des Wagens, auf dem die Fichte lag, entfernt. Trotzdem ist sie laut Polizei wahrscheinlich zwischen Samstag und Montagmittag in drei Teile zersägt worden.

Hat ein Video auf Social Media die Sache ausgelöst?

Aber warum könnte es eine Fede gewesen sein? In Bad Dürrheim gibt es zwei Narrenzünfte. Das die andere, die Bad Dürrheimer Narrenzunft, etwas mit dem Vorfall zu tuen hat, könne und wolle sich Daniela Schwarz nicht vorstellen. Jedoch könnte ein Video der "Urviecher" zu einem Missverständnis im Ort geführt haben. Denn nur wenige Tage vor dem Fall mit der Fichte hatten die "Urviecher" auf ihrem Instagram-Account ein kurzes Video gepostet. In dem Video fällen einige Mitglieder der "Urviecher" den Narrenbaum der Bad Dürrheimer Narrenzunft - im Häs - untermalt mit dramatischer Musik. Im Video wird schnell klar, dass die Aktion ein Spaß war und sie den Narrenbaum fällen durften.

Trotzdem: Daniela Schwarz vermutet, dass Leute im Ort das Video vielleicht falsch verstanden oder die falschen Schlüsse aus dem Fällen gezogen haben. Das Video sei ein Witz mit Augenzwinkern gewesen. "Eben typisch für die Fasnet", sagt Schwarz. Aber die Aktion mit der Fichte sei Sachbeschädigung. Deshalb hätten Mitglieder der "Urviecher" die Sache auch umgehend der Polizei gemeldet. Die ermittelt jetzt und sucht Zeugen.

An der Fasnacht will man eigentlich keinen Schaden zufügen.

Diebstahl in Höhe von 2.500 Euro bei Narrenzunft

Schlimmer als die Sache mit der Fichte sei aber ein Diebstahl vor zwei Wochen gewesen, so Schwarz weiter. Da sei der Zunft nämlich harter Alkohol im Wert von über 2.500 Euro aus einem abgeschlossenen Kühlanhänger gestohlen worden. Viel Geld für einen Verein.

"Urviecher" hoffen auf schnelle Aufklärung

Was passiert jetzt mit der zersägten Fichte? Das sei noch nicht klar, erzählt Daniela Schwarz und da hätte auch noch niemand drüber nachgedacht. Denn der Frust sitze noch zu tief. Mit der Meldung bei der Polizei hoffe sie aber, dass sich die Sache schnell auflöst.

Seit den 1970er Jahren tragen die "Urviecher" ihr grünes Häs bei den Straßenumzügen in Bad Dürrheim: