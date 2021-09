Feuerwehrauto verunglückt bei Einsatzfahrt

per Mail teilen

Ein Feuerwehrauto ist im Kleinen Wiesental auf dem Weg zu einem Einsatz wegen eines tödlichen Autounfalls selbst verunglückt. Der Wagen kam von der Straße ab und kippte um.

Kamera 24

Das Auto der Feuerwehr "Kleines Wiesental" kam am Sonntagnachmittag zwischen Elbenschwand und Bürchau in einer Linkskurve auf nasser Straße von der Fahrbahn ab. Laut Polizei hatte der Fahrer vergeblich versucht, noch gegenzulenken. Das Feuerwehrauto kippte um und blieb am Ufer der Kleinen Wiese liegen.

Der Fahrer und ein Beifahrer wurden leicht verletzt, fünf weitere Feuerwehrleute blieben unversehrt. Die beiden Verletzten wurden ins Kreiskrankenhaus nach Lörrach gebracht. Unfallursache könnte starker Regen und Aquaplaning gewesen sein. Die Feuerwehr war zu Hilfe gerufen worden, weil im Kleinen Wiesental zuvor ein Cabriofahrer tödlich verunglückt war, dessen Wagen aus unbekannter Ursache in einer Kurve von der Straße abgekommen war und sich überschlagen hatte.

Die L139 war während der Bergung des Feuerwehrautos für den Verkehr voll gesperrt. Zwei Autokrane halfen, das Feuerwehrauto wieder auf die Reifen zu stellen, um es anschließend abzuschleppen.