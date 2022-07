Hilfe, mein Pferd ist in den Graben gefallen und kommt nicht mehr raus ! Was tun ? Man oder Frau ruft die Feuerwehr. Aber viele Feuerwehren sind nicht ausreichend trainiert für die Rettung von Großtieren. Um das zu ändern, haben die Wehren des Landkreises Emmendingen am Wochenende zwei Spezialisten eingeladen, um Großtierrettung in Theorie und Praxis zu trainieren. Und plötzlich kam es zu einem echten Notfalleinsatz.