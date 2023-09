Feuerwehr rettet 90 Kälber bei Brand in Forchheim

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Stall in Forchheim in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte 90 Kälber in Sicherheit bringen.

Bei einem Brand in der Nacht zum Mittwoch hat die Feuerwehr in Forchheim (Landkreis Emmendingen) 90 Kälber vor den Flammen gerettet. Rund 50 Einsatzkräften waren vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. 100.000 Euro Sachschaden Die Kälber standen in einem Aufzuchtstall. Menschen wurden nicht verletzt. Keine anderen Gebäude wurden beschädigt, so die Polizei. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand an dem Stall ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt.