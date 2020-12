Ein Brand in Schliengen (Landkreis Lörrach) hat die Feuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Atem gehalten. Laut Polizei ging gegen 23:30 Uhr ein Notruf bei der Leitstelle ein. Als die Einsatzkräfte im Ortsteil Obereggenen eintrafen, stand eine Scheune voll in Flammen. Das Feuer griff auf ein nebenstehendes Wohnhaus über; die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass das Haus abbrannte. Nachdem der Brand gegen 2 Uhr nachts gelöscht werden konnte, waren die Feuerwehrleute noch bis zum Morgen vor Ort, um Glutnester zu löschen. Laut einem Sprecher wurden keine Personen verletzt. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst noch unklar.