Ein Brand in der Fleischfabrik Adler in Bonndorf im Kreis Waldshut hat am Mittwoch einen Millionenschaden verursacht. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Das Feuer war nach Polizeiangaben gegen 10:25 Uhr ausgebrochen. Am frühen Mittwochnachmittag war es unter Kontrolle; die Löscharbeiten dauerten allerdings noch an. Letzte Brandnester mussten bekämpft werden. Die Feuerwehr Bonndorf war mit Unterstützung sämtlicher umliegender Feuerwehren und rund 140 Einsatzkräften vor Ort, dazu der örtliche Rettungsdienst. Sämtliche Hydranten in der Umgebung wurden zum Löschen angezapft, und sogar das Bonndorfer Schwimmbad.

Das Feuer ist vermutlich in der Nähe des so genannten Rauchwäschers ausgebrochen. Dieser wird zur Herstellung von Schwarzwälder Schinken benötigt. "Warum, das wissen wir noch nicht," so Marie-Luise Adler, die das Unternehmen in vierter Generation führt. "Es ist natürlich schockierend, keine Frage", sagt die Chefin. Die gute Nachricht: Die 212 Mitarbeitenden und sechs Fremdhandwerker, die sich in der Fabrik befanden, konnten alle unverletzt in Sicherheit gebracht werden. Auch Einsatzkräfte kamen bislang nicht zu Schaden.

Schaden liegt wohl bei mehreren Millionen Euro

Das mehrstöckige Produktionsgebäude der Fleischfabrik wurde schwer beschädigt. Der Sachschaden dürfte bei mehreren Millionen Euro liegen. Die Firma erzielte überwiegend mit Schweinefleischprodukten, darunter Schwarzwälder Schinken aus eigener Räucherei, zuletzt einen Jahresumsatz von 100 Millionen Euro. Insgesamt beschäftigt das familiengeführte Unternehmen 320 Mitarbeiter, den Großteil davon in Bonndorf. Die Produktion ist derzeit gestoppt, wann sie wieder anlaufen kann sei unklar, sagt Marie-Luise Adler. In Achern (Ortenaukreis) hat die Firma noch eine weitere Produktionsstätte. "Von daher hoffen wir, dass wir schnell unsere Kunden wieder bedienen können", so Adler.

L171 in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt

Wegen der starken Rauchentwicklung war der Verkehr auf der Landstraße 171 bei Bonndorf vorübergehend in beide Richtungen gesperrt und das Gelände weiträumig abgesperrt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.