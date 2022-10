Brand in Müllheimer Industriebetrieb

Am Samstagabend ist in der Lagerhalle eines Müllheimer Betriebes ein Feuer ausgebrochen. In der Halle wurden Chemiekalien gelagert.

Ein Brand in einer Lagerhalle in Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Am Samstagabend wurde gegen 20:30 Uhr ein Feuer auf dem Gelände eines Industriebetriebes im Gewerbegebiet der Stadt gemeldet. Das Gebäude selbst war nicht betroffen. Bei der betreffenden Firma werden chemische Substanzen gelagert. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde noch eine Brandwache eingesetzt. Sie dauerte bis zum Sonntag 7:30 Uhr. Brandursache noch unklar Das Firmengelände befindet sich nahe der Bundesstraße 378. Der Verkehr wurde deshalb umgeleitet. Gefährdungen bzw. Belästigungen für Anwohner im Bereich des benachbarten östlich gelegenen Wohngebietes waren laut Polizei nicht zu erwarten. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind noch unklar, die Polizei ermittelt. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden, es werde in alle Richtungen ermittelt.