Am Mittwoch hat es in einer Ferienunterkunft im Elsass gebrannt. Bei dem Unglück sterben elf Menschen. Nun gibt es erste Hinweise zur Ursache.

Bei dem Großbrand in einem abgelegenen Ortsteil von Wintzenheim im Elsass sind elf Menschen ums Leben gekommen. Am Mittwochnachmittag teilte die Vizestaatsanwältin von Colmar, Nathalie Kielwasser, mit, dass mittlerweile alle vermissten Personen tot in den Trümmern gefunden worden seien. Noch seien aber nicht alle Leichen geborgen.

Am Mittag noch hatte die örtliche Feuerwehr berichtet, dass neun Leichen gefunden worden seien. Zwei weitere Personen waren bis zu diesem Zeitpunkt noch vermisst gewesen.

Als Ursache des Brandes vermutet die Justiz einen Schwelbrand. Das sagte die Vizestaatsanwältin Kielwasser am Nachmittag in Wintzenheim. Das Haus bestehe zum Teil aus Fachwerk. Das Holz habe wohl erst nach einigen Stunden wirklich Feuer gefangen.

Zwei Personen galten lange als vermisst

Philippe Hauwiller, Einsatzleiter der Feuerwehr Haut-Rhin, sprach von einem schwierigen Einsatz. Das Haus sei nicht stabil und in den ersten Stock würden die Rettungskräfte nur schwer hereinkommen. Aufgrund vieler Brandherde mussten sich die Einsatzkräfte zentimeterweise im Gebäude vorarbeiten. Um sich einen besseren Überblick zu verschaffen, waren Drohnen im Einsatz. Weil es für Wärmebildkameras im Gebäude zu heiß war, halfen Hunde bei der Suche nach den Vermissten.

Von Anfang an habe es keine großen Zweifel gegeben - so zitierten französische Medienberichte die Präfektur - dass alle Menschen, die in der Unterkunft waren und sich nicht mehr ins Freie retten konnten, das Unglück nicht überlebt haben.

"Angesichts der Feuerbrunst im Gebäude konnte leider nichts für sie getan werden."

Frankreichs Präsident Macron kondoliert

Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr 28 Personen in dem Gebäude. 17 konnten in Sicherheit gebracht werden. Ob die Herberge für die tatsächliche Gästeanzahl ausgelegt gewesen sei, werde geprüft. Die Unterkunft beherbergte zum Brandzeitpunkt zwei Gruppen von Menschen mit Behinderungen, wie die Präfektur mitteilte. Die organisierenden Vereine stammten aus Nancy und Besançon. Die Teilnehmer der Freizeit kamen aus der französischen Region Grand Est.

Frankreichs Präsident, Emmanuel Macron, schrieb auf Twitter, dass seine Gedanken bei den Opfern, den Verletzten und ihren Angehörigen seien. Premierministerin Élisabeth Borne nannte den Vorfall schrecklich. Sie machte sich Nachmittag ein Bild von der Lage vor Ort.

"Angesichts dieser Tragödie sind meine Gedanken bei den Opfern, den Verletzten und ihren Angehörigen."

Einsatzkräfte hatten Feuer schnell unter Kontrolle

Das Feuer war am Morgen gegen 6:30 Uhr in der Unterkunft großflächig ausgebrochen - vermutlich im ersten Stock, so Einsatzleiter Hauwiller.

Innerhalb von rund 15 Minuten sei die Feuerwehr mit 80 Einsatzkräften und fünf Löschfahrzeugen vor Ort gewesen, sagte Hauwiller. Sie hätten das Feuer schnell unter Kontrolle gehabt. Rund 300 von insgesamt 500 Quadratmetern des Hauses hätten Feuer gefangen.

Ob die Opfer im Schlaf vom Feuer überrascht wurden, ist aufgrund der frühen Uhrzeit möglich, aber noch nicht geklärt. Laut Feuerwehr seien die bereits geborgenen Toten dem Feuer "längere Zeit" ausgesetzt gewesen.

Unterkunft sei in gutem Zustand gewesen

Ein Sprecher der Gemeinde versicherte, dass das Haus in sehr gutem Zustand gewesen sei. "Diese Unterkunft hat sehr gut funktioniert und keine Probleme gemacht", sagte der stellvertretende Bürgermeister von Wintzenheim, Daniel Leroy, am Mittwoch. Vertreter der Gemeinde bei Colmar hätten das Haus von innen gesehen. Alles sei renoviert und in "perfektem Zustand" gewesen.

Die private Unterkunft wird französischen Medienberichten zufolge von einem Verein gemietet, der sich um Menschen kümmert, die eine geistige Behinderung haben. Die Eigentümerin habe ihr Gebäude in Flammen stehen sehen und die Feuerwehr gerufen.

Der Ort Wintzenheim liegt etwa 30 Kilometer von der deutschen Grenze und 50 Kilometer von Freiburg entfernt.