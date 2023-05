Baustellen-Brand: Schwarzer Rauch über Freiburg

Eine schwarze, meterhohe Rauchsäule versetzte die Freiburger Montagabend in Schrecken. Und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Eine Dachpappe auf einem Rohbau im Freiburger Stadtteil Wiehre hatte angefangen zu brennen. Dann explodierte laut Polizei auch noch eine Gasflasche. Die Folge: Eine starke Rauchentwicklung mit einer schwarzen Rauchsäule, die sich meterhoch über den Dächern Freiburgs aufbäumte.

Großeinsatz der Feuerwehr

20 Feuerwehr-Fahrzeuge und 70 Feuerwehrleute eilten zum Brandort. Mit einer Drehleiter gelangten sie in Dachhöhe des mehrstöckigen Rohbaus. Noch am Abend hatten sie das Feuer auf der 30 Quadratmeter Dachfläche unter Kontrolle.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Auch am Gebäude selbst soll den bisherigen Angaben zufolge kein Schaden entstanden sein. Der genaue Sachschaden lasse sich derzeit noch nicht beziffern, so die Polizei. In der Nähe des Einsatzortes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der Rohbau soll ein Bürohaus werden, in das unterem die Staatsanwaltschaft einziehen will.