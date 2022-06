Fettexplosion löst Großbrand in Gasthaus aus

Am späten Mittwochnachmittag löste eine Fettexplosion in Willstätt (Ortenaukreis) einen Großbrand in einem Gasthaus aus. In der Küche explodierte ein Kochtopf mit Fett. Die Flammen breiteten sich über die Dunstabzugshaube bis in das Dachgeschoss aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr, schlugen die Flammen aus dem Dach. Mehrere Zimmer im Dachgeschoss wurden zerstört. Angrenzende Straßen mussten für den Feuerwehreinsatz gesperrt werden. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Zwei Personen mussten aufgrund von Rauchgasen behandelt werden, weitere Menschen wurden zudem vom Rettungsdienst betreut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hunderttausend Euro.