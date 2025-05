Vor neun Monaten wurde ein 27-Jähriger am Hauptbahnhof von Frankfurt am Main erschossen. Mittlerweile gibt es in dem Fall acht festgenommene Tatverdächtige.

Im August 2024 wurde ein 27-Jähriger im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen. Der Tatverdächtige, der aus Baden-Württemberg kommt, wurde daraufhin festgenommen. Unmittelbar nach der Tat und der Festnahme des mutmaßlichen Schützen gab es Hinweise, dass dieser nicht allein gehandelt hatte. Jetzt gab es drei weitere Festnahmen in Lahr (Ortenaukreis) und Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzald). Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Dienstag mit.

Demnach sind die drei Tatverdächtigen mit dem Hauptverdächtigen und untereinander verwandt. Sie sollen in unterschiedlichen Formen an der Tat beteiligt gewesen sein. So soll ein 33-Jähriger die Tat im Hintergrund koordiniert haben. Ein 28-Jähriger soll zum Hauptbahnhof Mainz gefahren sein, um den 27-Jährigen zu erschießen, falls er dort auf ihn trifft. Einem weiteren 28-Jährigen werfen die Ermittler vor, mit den anderen Verdächtigen verabredet zu haben, den 27-Jährigen zu töten.

Allen dreien werden mittäterschaftlicher Mord und die Verabredung zu einem Verbrechen vorgeworfen. Ihre Wohnungen wurden durchsucht. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehle.

Bereits im Dezember weitere Festnahmen in Südbaden

Schon im Dezember vergangenen Jahres, also vier Monate nach der Tat, wurden vier weitere Männer in Lahr (Ortenaukreis) und Denzlingen (Kreis Emmendingen) gefasst. Auch ihnen wird vorgeworfen in verschiedener Weise an der Tat beteiligt zu sein. Ebenfalls seien die Männer untereinander und mit dem Hauptverdächtigen verwandt. Alle vier befinden sich, ebenso wie der Hauptverdächtige, in Untersuchungshaft.

Der Frankfurter Oberstaatsanwalt Dominik Mies sagte im Dezember 2024 zum möglichen Tatmotiv:

Als Grund für die Tat im August 2024 wird eine Familienfehde in der Türkei vermutet. Bei dem mutmaßlichen Täter und dem Opfer handelt es sich nach Angaben der Kurdischen Gemeinde Deutschland und der Staatsanwaltschaft um Kurden - sie stammen demnach aus der Türkei nahe der syrischen Grenze.

Nach unseren Erkenntnissen (... ) [war] dieses Tötungsdelikt am Frankfurter Hauptbahnhof wieder die Reaktion auf ein Tötungsdelikt in der Türkei.

Der 27-Jährige soll vorher selbst zum Täter geworden sein und 2016 auf einer Erdbeerplantage in der türkischen Millionenstadt Antalya einen jungen Mann getötet haben. Er sei später nach Deutschland geflohen, auch aus Angst, für seine Tat getötet zu werden, hieß es von der Gemeinde. Der Onkel des damaligen Opfers sei nun der Täter von Frankfurt gewesen.