Untersuchungshaft für mutmaßliche Drogenhändler

Die Kriminalpolizei Rottweil (Kreis Rottweil) hat am vergangen Wochenende fünf mutmaßliche Drogenhändler aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Kreis Tuttlingen festgenommen. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Freitag mitgeteilt. Die Männer im Alter zwischen 19 und 46 Jahren waren schon länger im Visier der Ermittler. Sie sollen mehrfach illegal Marihuana im zweistelligen Kilo-Bereich aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt haben. Dafür nutzten sie laut Polizei einen Obst- und Gemüsetransport. Bei der Festnahme der Tatverdächtigen stellte die Polizei neben Drogen und illegalen Arzneimitteln auch eine Schusswaffe und eine mittlere, fünfstellige Summe Falschgeld sicher. Die fünf Männer, alles rumänische Staatsbürgerschaft, sitzen in Untersuchungshaft.