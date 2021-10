Wegen Felssicherungsarbeiten müssen Betroffene wieder ausziehen

per Mail teilen

Bereits zum zweiten Mal müssen Bewohner des Todtnauer Ortsteils Geschwend (Kreis Lörrach) ihre Häuser für mehrere Wochen verlassen. Der Grund sind gefährliche Felssicherungsarbeiten an einem Hang.

Im März vergangenen Jahres war ein riesiger, fast mannshoher Felsblock abgestürzt - zum Glück war damals nichts passiert. Bei der Kontrolle des Hanges später wurden dann allerdings noch weitere lose Felsen entdeckt. Diese wurden befestigt und sicherheitshalber wurden auch die Häuser in der Gefahrenzone geräumt. Doch jetzt stehen erneut Felssicherungsarbeiten an und die Bewohner der Häuser müssen wieder das Feld räumen.

Schwere Arbeiten am Steilhang mit Hubschrauber

Die Geologen vom Landesamt haben am Hang einen 250 Kubikmeter großen Felsturm ausgemacht, der ihnen Sorgen bereitet. Dieser konnte im vergangenen Jahr in der Zeit von Oktober bis Dezember nicht mehr gesichert werden, die Zeit reichte nicht aus. Aus diesem Grund müssen die Fachleute erneut ran. Erst wird ein Warnsystem installiert, dann der Turm rundum im Stahlmanschetten gesichert und zum Schluss kommt ein Stahlnetz drüber, das im Untergrund verankert wird.

Vorbereitung Felssicherungsarbeiten in Todtnau-Geschwend mit Hilfe eines Helikopters SWR Matthias Zeller

Weil das Material mit dem Hubschrauber an den Hang geschafft werden muss, hoffen die Arbeiter in den kommenden Wochen auf gutes Wetter. Denn dann könnten die Menschen wieder planmäßig in ihre Wohnungen zurück.

Häuser bis Montagmorgen geräumt

Bis Montagmorgen 7 Uhr mussten die betroffenen Hausbewohner ihre Wohnungen verlassen. Die Straße ist abgesperrt und ab sofort darf keiner mehr zu den Häusern am Fuße des Steilhangs. Vor einem Monat wurden die Bewohner – insgesamt handelt es sich um acht Häuser, darunter auch Mehrfamilienhäuser – angeschrieben und bei einer Veranstaltung auch persönlich informiert. Nun müssen sie erneut für voraussichtlich sechs Wochen ihre Wohnungen verlassen. Die Stadt hatte sie bei der Suche der Unterkünfte unterstützt und diese auch finanziert.