Pedelec-Fahrer tödlich verletzt

per Mail teilen

Am Donnerstagabend ist in der Nähe des Feldberggipfels im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald ein Pedelec-Fahrer tödlich verunglückt. Der 70-jährige Mann wurde zunächst als vermisst gemeldet und gesucht. Kurz vor Mitternacht entdeckte man ihn tot am Unfallort. Der Mann war wohl auf der Fahrt bergab, vermutlich wegen einer Bodenwelle und möglicherweise nicht angepasster Geschwindigkeit, gestürzt. Hierbei erlitt der 70-Jährige schwere Verletzungen, die offenbar zu seinem Tod führten. Anzeichen auf eine Fremdeinwirkung oder weitere Unfallbeteiligte gibt es nach aktuellen Erkenntnissen nicht.