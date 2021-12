Trotz schlechten Wetters, guter Besuch

per Mail teilen

Trotz Nebel und Nieselregen waren am zweiten Weihnachtsfeiertag rund 2.500 Wintersportler auf Skiern und Snowboards am Feldberg (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs. Der Vorsitzende des Liftverbunds Feldberg Adrian Probst war mit dem Ergebnis zufrieden. Schlangen vor Kassen oder Liften entstanden keine, auch die Parkplätze am Feldberg reichten für die Besucher aus. Um das Wintervergnügen genießen zu können mussten die Skifahrenden geboostert oder geimpft sowie getestet sein. Schulpflichtige Kinder mussten einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen. Um Schlepp- und Sessellifte im Feldberggebiet nutzen zu können, müssen grundsätzlich alle Tagestickets von den Wintersportlern schon im Vorfeld online gebucht werden.