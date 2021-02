Auf dem Feldberg wird trotz guter Schneeverhältnisse wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht mit einer baldigen Öffnung der Skilifte gerechnet. Man hoffe auf einen frühen Beginn der Sommersaison, um die Verluste beim Tourismus teilweise wieder aufzuholen, so Feldbergs Bürgermeister Johannes Albrecht: "Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen keinen Skibetrieb werden haben können, und wir respektieren das im Sinne der Gesundheit." Das Sommergeschäft werde die Verluste aber wohl nicht ausgleichen können. Besonders gravierend sei auch der Ausfall der Kurtaxe. Deren Anteil sei in der Gemeinde doppelt so hoch wie der der Gewerbesteuer. Man hoffe daher auch bei der Kurtaxe auf Unterstützung von der Politik.