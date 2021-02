Der Feldberg ist der Tourismusmagnet im Schwarzwald. Gerade im Winter ziehen die Skipisten zahlreiche Menschen an. Doch Feldbergs Bürgermeister will jetzt vieles anders machen und das kommt bei der Tourismus-Gesellschaft gar nicht gut an.

Es knirscht rund um den Höchsten im Schwarzwald. Zwei Jahre nach dem frühen Tod des langjährigen Bürgermeisters Stefan Wirbser ist sein Nachfolger, Johannes Albrecht, in die Offensive gegangen. Der 51-Jährige will aufräumen oder besser: zurückfahren. Abschied von Prestige-Projekten Prestige-Projekte wie der Skicross-Weltcup sieht er kritisch: auch wegen der nötigen Beschneiung. Anders als sein Vorgänger Stefan Wirbser, der mit Feuereifer an den Weltcup-Veranstaltungen auf dem Seebuck mitgeschafft hat, gibt sich Johannes Albrecht zurückhaltend. "Im Vergleich zu einem Skispringen in Titisee-Neustadt oder in Hinterzarten müssen wir hier die zehnfache Menge an Schnee produzieren oder vorhalten“, rechnet der ehemalige Manager nüchtern vor. Das sei ein hoher Aufwand für eine Veranstaltung, auch aus ökologischer Sicht. Beim Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus GmbH Thorsten Rudolph stößt das sauer auf: "Wir haben mit dem DSV der Gemeinde Feldberg freiwillig einen hohen fünfstelligen Betrag als Unterstützung angeboten. Und als Gegenleistung wird leider die Veranstaltung nicht gut geredet und das ist schade.“ Skicross-Weltcup: Abfahrt auf dem Feldberg SWR Marion Eiche Feldberg: auf zu großem Fuß gelebt Ähnliches gelte für die Alpin-Center Todtnau/Feldberg GmbH, eine Tochter des Liftverbunds. Im vergangenen Jahr konnte sie nur durch neue Bürgschaften vor der Insolvenz gerettet werden. Die Zeiten kostenlosen Parkens für den Wintersport müsse vorbei sein, sagt Albrecht. "Die Gemeinde Feldberg hat die höchste Prokopf-Verschuldung im Land Baden-Württemberg, und ich kann den Bürgern nicht vermitteln, dass sie mit Steuern das Parkhaus bezahlen, das prioritär für die Gäste am Feldberg bereitgestellt wird.“ Streitpunkt Hochschwarzwald Card Im Hintergrund gärt auch der Streit um die Hochschwarzwald Card. Der Liftverbund Feldberg, deren stellvertretender Vorsitzender der Bürgermeister ist, stieg zuletzt aus. Somit gibt es künftig keine kostenlosen Skipässen mehr für die Übernachtungsgäste. Thorsten Rudolph kann das nicht verstehen: "Wir hatten immer ein hervorragendes Einvernehmen. Die Hochschwarzwald Card war ein wichtiges Instrument im Wachstum der letzten Jahre. Es waren immer alle zufrieden und es wurde immer korrekt abgerechnet.“ Zwar gibt der Chef der Hochschwarzwald Tourismus GmbH zu, dass aufgrund der Komplexität nicht immer jede einzelne Zahl nachvollziehbar gewesen sei. Aber das würde nicht heißen, dass man falsch abgerechnet hätte. Menschen auf dem Feldberg SWR Doch der neue Rathauschef von Feldberg nimmt jede Zahl genau. Auch, weil ihm Nachhaltigkeit ein Anliegen ist - ökonomisch, ökologisch und sozial. Der Feldberg solle eine Ganzjahresdestination werden. Zumindest hier treffen sich die Kontrahenten wieder. Denn dies hat die Hochschwarzwald-Tourismus-GmbH schon 2009 in ihrem Marketingkonzept niedergeschrieben: damals, als die Winter nicht mehr weiß waren.