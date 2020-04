per Mail teilen

Auch in der Schweiz wird an einem Impfstoff gegen das Coronavirus geforscht. Für viele Einrichtungen ist die Finanzierung jedoch problematisch.

Ein Beitrag von M. Nottaris vom Schweizer Fernsehen

Keine finanzielle Unterstützung des Staates für private Einrichtungen

Peter Burkhard in Riehen bei Basel war wohl der erste Forscher weltweit, der sich vor drei Wochen seinen eigenen Covid-19-Impfstoff gespritzt hat. Jetzt braucht er dringend Geld, um die entscheidenden Tests zu finanzieren, stößt dabei aber an enge Grenzen. Das Problem: Der Bund vergibt keine staatlichen Gelder an private Institutionen wie etwa die Biotech-Firma von Peter Burkhard.

Für die Impfstoff-Forschung von Martin Bachmann an der Uni Bern will eine private Stiftung 50 Millionen Franken aufbringen. Bis er das Geld hat, ist er ebenfalls auf Staatsgelder angewiesen.

Auch das Start up von Stefan Halbherr entwickelt einen Impfstoff. Bis man mit einer Kapitalerhöhung an notwendige Gelder kommt, braucht es Übergangshilfen. Stattdessen aber wird über mögliche Gewinne gestritten.

"Wenn man Medikamente herstellt, muss man immer mit dem Vorwurf leben, dass man damit Geld verdient. Aber am Ende sind alle froh, wenn es überhaupt ein Mittel gibt." Stefan Halbherr, Impfstoff-Forscher aus Fribourg in der Westschweiz

Staatliche Unterstützung gegen Vorrang von schweizer Bürgern?

Möglicherweise gewährt der Bund eine Unterstützung. Unter der Bedingung, dass ein Impfstoff dann zuerst der schweizer Bevölkerung zur Verfügung steht.