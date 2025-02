Lindner zu Gast in der Ortenau

Etwa 750 Menschen sind am Mittwochabend in Offenburg zu einer Wahlkampfveranstaltung der FDP gekommen. Das lag vor allem am Auftritt von Spitzenkandidat Christian Lindner.

Über eine Stunde lang spricht der FDP-Bundesvorsitzende und Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl, Christian Lindner, im Offenburger Stadtteil Zell-Weierbach. Die Abtsberghalle ist gut gefüllt - laut den Veranstaltern mit 750 Zuhörenden. Zuvor haben die Kandidaten der drei Wahlkreise Offenburg, Emmendingen-Lahr und Schwarzwald-Baar ihren Auftritt. Sie werden in Interviews kurz vorgestellt. Ein Thema ist allen Rednern gleich: der Bürokratie-Abbau. Der müsse voranschreiten. FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner stand über eine Stunde lang auf der Bühne und sprach zu den Menschen. SWR Ulf Seefeldt Wir brauchen eine geordnete Einwanderung. Christian Lindner kommt an bei seinen Anhängern. Das ist zu spüren. Er bringt die Menschen zum Lachen, oft gibt es Applaus. Lindner spricht frei. Er steht allein auf der Bühne. Mal macht sich der 46-Jährige über die linke Szene lustig, zeigt sich erstaunt, dass es im Gegensatz zu Freiburg in Offenburg keine Demonstration gegen ihn gebe. Lediglich einen Zwischenruf gibt es während seiner Rede. Dann ein kurzes Wortgefecht mit einem jungen Mann. Anschließend verlassen fünf Personen den Saal. Lindner: AfD ist gefährlich für Deutschland Wichtig ist ihm auch, sich von der AfD abzugrenzen. Mit dieser Partei werde es keine Zusammenarbeit geben, verspricht er, sie sei gefährlich für Deutschland. Den meisten Beifall bekommt Lindner als er sagt: "Wir brauchen eine geordnete Einwanderung. Hier haben wir die Kontrolle verloren". Der Rechtsstaat müsse die öffentliche Ordnung wieder herstellen. Deutschland solle dabei aber weltoffen und tolerant bleiben. Die drei Bundestagskandidaten aus den Wahlkreisen Offenburg. Emmendingen-Lahr und Schwarzwald-Baar. SWR Ulf Seefeldt FDP-Kandidaten werden bei einem Interview vorgestellt Begonnen hatte der Wahlkampfabend mit einem kurzen Imagefilm über die Errungenschaften der FDP in der Bundespolitik der vergangenen Jahrzehnte. Anschließend präsentieren sich die drei Bundestagskandidaten auf der Bühne. Martin Gassner-Herz für den Wahlkreis Offenburg, der bereits seit 2021 im deutschen Bundestag sitzt. Eileen Lerche kandidiert für den Wahlkreis Emmendingen-Lahr und Mark Hohensee für den Wahlkreis Schwarzwald-Baar. In Freiburg wurde der Auftritt des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner von lautstarken Protesten und tausenden Gegendemonstranten begleitet. dpa Bildfunk Philipp von Ditfurth FDP-Kandidat Gassner-Herz will sich für Familien einsetzen Der 39-jährige Gassner-Herz will sich dafür einsetzen, dass Familien mit einem unerfüllten Kinderwunsch medizinisch und finanziell unterstützt werden. Der Vater eines Sohnes berichtet von seinen eigenen Erfahrungen. Und er fordert ein "Kinder-Chancen-Portal". Kinder aus sozial schwachen Familien sollen darüber an Vereine vermittelt werden, um dort ihre Talente und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Martin Gassner-Herz ist Mitglied des Familien-Ausschusses des Deutschen Bundestags. Beim Thema Bürokratie-Abbau sind sich alle einig Immer wieder wird an diesem Abend gefordert, dass es in Deutschland einen Bürokratie-Abbau geben müsse. Der Mittelstand und das Handwerk würden unter den vielen Vorschriften leiden, sagt Christian Lindner. Deshalb wünscht er sich ein "Sabbatical": Deutschland solle ein Jahr lang auf viele Vorschriften verzichten. Anschließend solle es eine Umfrage geben, ob jemand etwas vermisst habe.