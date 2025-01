Das närrische Programm in Südbaden für die kommenden Wochen steht fest: Narrentreffen, Straßenfastnacht und Jubiläumsveranstaltungen zwischen Offenburg und Waldshut. S goht dagege!

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen und bis zu den Hochtagen zwischen dem Schmutzigen Donnerstag (27. Februar) und Aschermittwoch (5. März) bleibt noch viel Zeit für närrische Veranstaltungen. Einen neuen Präsidenten haben die Narren schon gewählt. Jetzt beginnt das närrische Treiben auf den Straßen. Hier die Highlights in Südbaden.

SWR-Reporter Mario Schmidt gibt einen Überblick über die Fastnachtsveranstaltungen in der Region:

Im Ortenaukreis wird der Krampe getauft und die Strohhexe verbrannt

Zwei Wochen vor der eigentlichen Fastnachtswoche treffen sich die Zünfte aus Offenburg und dem Umland am Samstag, den 15. Februar, zum Narrentag in der Offenburger Innenstadt. Beim Umzug ab 14 Uhr feiern mehrere tausend Hästräger die Offenburger "Fasent". Früh morgens am Schmutzigen Donnerstag (27. Februar) beginnt die Fasentswoche dann auch ganz offiziell – los geht's um 6 Uhr mit der Fasentdaifi. Auf dem Marktplatz wird das Hexenkind, der Krampe, getauft. Mit dem Verbrennen der Strohhexe am 4. März endet die Offenburger Fasent.

Die Offenburger Hexen versammeln sich zur Fasentdaifi. SWR

"Hemdeglunker" und "Schalk" in Gengenbach

In Gengenbach (Ortenaukreis) beginnt die "Fasend" erst, wenn die Narren den Schalk unter lautem Getöse aus dem Schlaf im Niggelturm geholt haben. Die "Hemdeglunker" ziehen traditionell drei Wochen vor "Fasend" am 8. Februar in weißen Nachthemden durch Gengenbach und übernehmen gemeinsam mit dem "Schalk" die Macht im Rathaus und damit das Regiment über die Stadt. Solange, bis sich der Schalk an Aschermittwoch in seinen einjährigen Schlaf zurückzieht.

Ein weiteres närrisches Highlight: Das historische Narrenwecken in Wolfach (Ortenaukreis). Hunderte Narren in weißen Nachthemden und Zipfelmützen ziehen an Rosenmontag um 5:30 Uhr durch die Stadt auf den Marktplatz und feiern den Höhepunkt der Wolfacher Fasnet.

Auf der Baar werden 100 Jahre Narrenzunft Bad Dürrheim gefeiert

In Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) wird in diesem Jahr ein großes Jubiläum begangen. Seit 100 Jahren gibt es die Narrenzunft Bad Dürrheim. Zelebriert wird das mit einem zweitägigen Narrentreffen (8. und 9. Februar). Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der große Umzug am Sonntag ab 13:30 Uhr mit rund 5.000 Hästrägern.

Narro der historischen Narrozunft Villingen 1584 e.V. SWR

Auch in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wird in diesem Jahr gleich ein dreifaches Jubiläum gefeiert. Die Stadthexen, die Schellenberghexen und die Grüninger Rebberghexen feiern ihr 50-jähriges Bestehen - mit einem gemeinsamen Programm. Am Samstag, 1. Februar, um 18 Uhr beginnt der traditionelle Nachtumzug. Einen Tag später haben sich 51 Zünfte und Gruppen zum großen Umzug der Schwarzwälder Narrenvereinigung angekündigt (Beginn 14 Uhr).

Fasnachtsumzüge zwischen Villingen und Schwenningen

Der große Fastnachtsumzug in Villingen ist jedes Jahr aufs Neue einer der Höhepunkte der Fastnacht in Südbaden. Am Fasnetsdienstag (4. März, 13:30 Uhr) ziehen alle Narrenzünfte aus Villingen-Schwenningen und der Umgebung durch die bunt geschmückte Innenstadt mit Tausenden von Zuschauenden. Bereits am Sonntag (2. März) findet der große Umzug in Schwenningen statt.

Bach-Na-Fahrt den Kirchbach runter

"Da Bach na" geht's in Schramberg (Kreis Rottweil) am Rosenmontag, 3. März, ab 13 Uhr. Bei der Bach-Na-Fahrt rasen die Kapitäne auf ausgedienten Zubern vor tausenden Besucherinnen und Besuchern den Kirchbach hinunter. Im Anschluss an die nasse Fahrt folgen der große Umzug und die Nacht der Kapitäne.

Großer Narrenumzug in Freiburg

In Freiburg beginnt am Fasnetsmending (3. März) um 14 Uhr der große Narrenumzug durch die Innenstadt. Mehrere tausend Hästräger und über 100 Zünfte, Kapellen und Gruppen sind dann auf den Straßen rund um das Freiburger Münster unterwegs, zehntausende Besucher werden erwartet.

Kult am Kaiserstuhl: Die Jokili aus Endingen. Hier beim Umzug 2023. SWR Robert Wolf

Volles Programm bei den Narren in Emmendingen

Die Jokili sind los in Endingen (Landkreis Emmendingen). Mit dem Beginn des Hemdglunkerumzug am 27. Februar ist die Altstadt fest in der Hand der Narren. Tagelang wird in den Kneipen und Winzerhöfen gefeiert - inklusive Schnurrnacht und Straßenumzug. In Emmendingen wird die fünfte Jahreszeit unter anderem mit einem großen Umzug am Sonntag (2. März) gefeiert. Rund 100 Gruppen und über 3000 Hästräger werden erwartet.

Im Elztal hat die Fasnet einen besonders hohen Stellenwert. Während in Waldkirch (Landkreis Emmendingen) der Teufel die Kandelhexen zum Hexensabbat auf den Marktplatz lockt (1. März, 19 Uhr), sind in Elzach (Landkreis Emmendingen) die Schuttig los. Neben einem großen Schuttigumzug am Fasnetsonntag (2. März) und einem anschließenden Fackelumzug ab 20 Uhr steht die Stadt tagelang ganz im Zeichen der Elzacher Narrenfigur.

Ein Meer aus kunstvollen Masken und Hüten: Hunderte Narren der Elzacher Schuttig laufen durch die Hauptstraße von Elzach. dpa Bildfunk Patrick Seeger/dpa

Todtnauer Narren feiern 1.000 Jahre mit historischer Fasnacht

1.000 Jahre Todtnau begehen die Narren in der Gemeinde im Landkreis Lörrach. Mit einer historischen Fastnacht wird in Todtnau und allen Ortsteilen zwischen dem 27. Februar und dem 3. März gefeiert. In Waldshut wird das närrische Treiben während des Hochrhein-Narrentreffens am 15. und 16. Februar besonders groß sein. Zum Umzug am Sonntag (14 Uhr) haben sich rund 3.000 Hästräger aus 49 Zünften angekündigt. Bei der "Hoorige Mess" am 1. März wird ab 10 Uhr in der Innenstadt in Tiengen gefeiert. Sie gilt als die größte Straßenfastnacht am Hochrhein.

Beim internationalen Narrentreffen der Vereinigung Hochrheinischer Narrenzünfte in Öflingen (Landkreis Waldshut) werden am 23. Februar (14 Uhr) rund 4.000 Hästräger von 70 Zünften und Gruppen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet.

Mehr als 10.000 Menschen werden am 28. Februar zum Open-Air-Guggenfestival in der Altstadt von Laufenburg (Landkreis Waldshut) erwartet. Mit dabei: Guggenmusiken aus Deutschland und der Schweiz.