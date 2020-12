Die Corona Fallzahlen steigen. Eine Situation in der die Narren in Südbaden ihren Blick schon auf die Vorplanungen für die kommende Fasnet richten. Wie sorgenvoll ist dieser Blick?

SWR4-Moderator Matthias Schlott im Interview mit dem Freiburger Volkskundler und Fasnet-Experten Peter Kalchthaler.

Peter Kalchthaler: Der Blick ist durchaus sorgenvoll. Man darf nicht vergessen, dass auch wir Narren eine gesellschaftliche Verantwortung haben, der wir uns stellen müssen. Vielen steckt noch das Verbot der Fasnet 1991 im Hinterkopf, das unter ganz anderen Voraussetzungen erfolgt ist. Dieses Mal geht es wirklich an die Substanz und es geht auch nicht nur uns so. Es geht den Karnevalisten so, unseren Brüdern im Geiste entlang des Rheins. Es geht der Basler Fasnacht so, die schon signalisiert hat: "Wir lassen uns unsere Fasnacht dieses Jahr nicht verbieten." Es treibt die Szene sehr um - nicht erst seit den letzten Tagen, sondern schon bereits seit dem Shutdown, der ja fast unmittelbar nach der Fasnet erfolgt ist.

Matthias Schlott: Wenn meine Beobachtung stimmt, ist bei vielen jüngeren Menschen die Fasnet eigentlich zunehmend nur noch der äußere Anlass für ungehemmte Feierei. Ist die Corona-Krise deshalb vielleicht eine Gelegenheit, sich wieder stärker auf den eigentlichen Kern der Fasnet zu besinnen?

Peter Kalchthaler: Ja. Denn es gibt die Fasnet als Brauch zum einen - also die organisierte Fasnet, die von Narren im Häs abgehalten wird. Und es gibt andererseits die Fasnet als Anlass für Feste, Remmidemmi und Großveranstaltungen. Ich denke, eine Chance überhaupt irgendwas von der Fasnet zu retten durch die Corona-Zeit nächstes Jahr wird sein, dass man sich ein Stück weit auf die Wurzeln besinnt und Formate sucht, die man doch durchführen kann.

Matthias Schlott: Lassen Sie uns ans Eingemachte gehen. Was von den gewohnten Fasnetsritualen ist denn auch unter Corona-Bedingungen verantwortungsvoll vorstellbar?

Peter Kalchthaler: Schwierig wird es generell mit Saal-Veranstaltungen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir uns davon weitgehend verabschieden müssen. Das bedeutet: keine Kappensitzungen, keine Protektoratsübergaben hier in Freiburg. Man kann über zunftinterne Veranstaltungen nachdenken, die auf der Straße stattfinden. Ich gehe damit schon ans Ende der Fasnet: eine Verbrennung am Fasnetdienstag um 23 Uhr auf dem Rathausplatz mit 30 Personen und den Narren selbst mit Häs und Maske ist vorstellbar. Ein abgespecktes Format der Straßenfasnet ist vorstellbar. Natürlich immer unter der Prämisse, dass ausgeschlossen ist, dass es in irgendeiner Art und Weise eskaliert. Das macht uns mehr Bauchweh als die Überlegungen, was wir tatsächlich machen können.

Matthias Schlott: Halten Sie das denn für steuerbar, auf einer Straße zu feiern?

Peter Kalchthaler: Es kommt auf den Ort an, es kommt auf die Protagonisten an. Ich denke, es wird Formate geben, die man intern halten kann, wo also keine Gefahr ist, dass es ausgenutzt wird. Aber es wird schwierig, da sind wir uns, glaube ich, alle einig.

Matthias Schlott: Sie haben es ja eben schon angesprochen: Bei den Kollegen in Basel ist die Narretei eine eher anarchische Geschichte. Wie werden die Narren hier damit umgehen, wenn die Behörden der organisierten Fasnet die Corona-Zügel anlegen müssen?

Peter Kalchthaler: Mit Fantasie. Ich meine, selbst bei der Fasnet 1991, die ja nach dem Ausbruch des Irak-Kriegs nicht aus gesundheitlichen, sondern eher aus moralischen Erwägungen abgesagt wurde, da gab es trotzdem Formen, auch anarchische Formen, wo man im kleinen Kreis in der Nische Fasnet gemacht hat. Vielleicht gibt es sogar Online-Geschichten, die man machen kann - wer weiß. Also ich denke, dass gerade die Narren, wie viele andere Kulturschaffende auch, viel Fantasie entwickeln werden.

Matthias Schlott: Also wäre eine Absage der Fasnet mit Ihnen nicht zu machen?

Peter Kalchthaler: Nein. Also es war 1991 ein riesiger Fehler, die Fasnet abzusagen. Ich denke, das hat auch inzwischen die Politik erkannt. Jetzt haben wir andere Voraussetzungen. Es ist natürlich eine Gefahr. Aber ich denke trotzdem, dass es der falsche Weg wäre, die Fasnet komplett zu verbieten.