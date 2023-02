Die Narren sind los: Hexen, Jokili und Gugge-Explosion

In Endingen sind am Wochenende die Jokili los. Auf dem Waldkircher Marktplatz ruft der Teufel die Kandelhexen zum Tanz ums Feuer. Und durch Lörrach lärmt es schräg und fetzig.

In vielen Städten und Dörfern in Südbaden herrscht närrisches Treiben. In Elzach (Kreis Emmendingen) schwingen die Schuttige ihre Saublodere. In Rheinfelden (Kreis Lörrach) und Laufenburg (Kreis Waldshut) überqueren der Fastnachtsumzüge die EU-Außengrenze. In Schramberg (Kreis Rottweil) schellen die Kleidlesträger beim Hanselesprung durch die Innenstadt. In Endingen sind beim Sonntags-Umzug nichts als Jokili zu sehen (Kreis Emmendingen).

Endingen am Kaiserstuhl ist voller Jokili

Der Jokili ist die Hauptfigur der Endinger Fasnet und zählt zu den ältesten Fasnetgestalten am Oberrhein. Rund 1.000 große und kleine Jokili ziehen jedes Jahr beim traditionellen Umzug mitten durch den Altstadtkern.

In Waldkirch tanzen die Kandelhexen ums Feuer

Großer Andrang Samstagabend auch beim Waldkircher Hexensabbat (Kreis Emmendingen). Die Feuerzeremonie mit viel Hexengeheul gilt als einer der Höhepunkte der Waldkircher Fasnet. Mit dem Ruf "Hexe, Hexe, stelze – rab vum Kandelfelse" lockt der Teufel die Hexen vom Waldkircher Hausberg Kandel im Landkreis Emmendingen herunter. Dann werden sie spielerisch vom Teufel persönlich auf dem Marktplatz begutachtet. Denn beim seit 1975 veranstalteten Hexensabbat nehmen die Kandelhexen der Waldkircher Narrenzunft Krakeelia jährlich ihre neuen Hexen auf.

In Lörrach fliegen bei der Gugge-Explosion die Fetzen

Von Samstagmittag bis Mitternacht haben Guggen-Musiker aus Deutschland und der Schweiz die Lörracher Innenstadt beschallt: so dissonant wie mitreißend. Bei der "Gugge-Explosion" mit 45 Gruppen brachten sich Feiernde und Musikerinnen und Musiker bei frühlingshaften Temperaturen gegenseitig ins Schwitzen.

Am Sonntag sind die Lörracher Straßenfasnächtler dann beten gegangen und haben in der katholischen Bonifatiuskirche der närrischen Predigt des Stadtpfarrers gelauscht - vor dem Umzug am Mittag mit rund 3.000 Hästrägern.

Zittern vorm Narrengericht Todtnau

Für die Angeklagten vor dem Narrengericht in Todtnau (Kreis Lörrach) schlug auf dem Marktplatz die Stunde: Angekettet und unter monotonem Trommelschlag, wurden sie vom Narrenoberpolizisten unter Buh-Rufen des Narrenvolks erwartet.